Эксперт призвал узаконить право солдат звонить в прокуратуру и родственникам

«Тотального запрета связи для военнослужащих быть не должно, но ограничение на использование смартфонов с геолокацией и фотографирование оправдано», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Сергей Кривенко, комментируя новый закон о порядке использования электронных гаджетов в армии.

«Закон, конечно, неоднозначный. Понятно, почему он появился: в армии много вещей, связанных с военной и государственной тайной. Вооружение, дислокация, различные вопросы использования войск – все это зачастую носит закрытый характер. Когда военные фотографируют что-то, делают селфи и постят их, это может приводить к рассекречиванию тех или иных аспектов использования вооруженных сил», – говорит бывший член Совета по правам человека при президенте, руководитель правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

По его словам, подобный закон в значительной степени оправдан. «С другой стороны, та форма, в которой закон принят, – чрезмерно жесткая. Это может привести к тотальному запрету пользоваться электронными сетями в армии», – рассуждает Кривенко.

Старые кнопочные телефоны, лишенные фотокамер, не попали под запрет, поскольку не представляют угрозы утечки сведений особой важности, но, по мнению Кривенко, теперь необходимо юридически закрепить право ими пользоваться, чтобы «военнослужащий имел возможность связываться по крайней мере с родственниками».

Наличие связи у солдата или офицера – это не прихоть, а необходимость, считает правозащитник. «В законе о гостайне четко выделено, что любые случаи, связанные с нарушением прав военнослужащих (неоказание медицинской помощи, различного рода насилие, бытовые вопросы) не являются государственной тайной. Военнослужащий должен сообщать о них в военную прокуратуру, имеет право по этому поводу звонить родственникам, звонить в правозащитные организации, в Комитет солдатских матерей», – поясняет собеседник.

Сейчас в каждой части действует регламент, который предписывает, когда военнослужащий может связываться с семьей, но новый закон может на практике вызвать тотальный запрет на использование любых средств связи.

«Армия – это не тюрьма. Военные сейчас идут в армию осознанно, основной контингент – по контракту идет служить. Они четко понимают, на что они подписываются. Здесь надо действовать не такими жесткими запретами, не закрывать аккаунты в соцсетях, а разъяснять военнослужащему его права и обязанности», – подытожил Кривенко.

Напомним, во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим передавать СМИ, а также публиковать в интернете данные о себе, своих сослуживцах – все то, что поможет, к примеру, определить посторонним их ведомственную принадлежность, часть или место несения службы.