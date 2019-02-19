Разработчики корабля «Федерация» перешли из РКК «Энергия» в S7 Space

Коллектив разработчиков космического корабля «Федерация» перешел из Ракетно-космической корпорации «Энергия» в частную космическую компанию S7 Space, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Начальник сектора испытателей летно-испытательного отдела, космонавт-испытатель РКК «Энергия» Марк Серов с сегодняшнего дня работает в S7 Space. Вместе с ним в S7 Space перешли еще пять человек», – рассказал источник РИА «Новости».

По его словам, все они принимали участие в разработке космического корабля «Федерация».

Серов также подтвердил, что с сегодняшнего дня работает в S7 Space. В своем Instagram он выложил фотографию с логотипом компании.

Осенью 2018 года в компанию S7 Space устроился работать генконструктор корабля «Федерация» Николай Брюханов. Тогда же в компанию из РКК «Энергия» перешел генконструктор ракеты-носителя «Союз-5» (должна выводить на орбиту корабль «Федерация») Игорь Радугин.Всего вместе с Радугиным из РКК «Энергия» в S7 Space работать над созданием частной многоразовой ракетой перешли несколько десятков человек.

Напомним, что создаваемая частной космической компанией S7 Space ракета-носитель «Союз-7» будет возвращаться на Землю после полета, как американская Falcon 9; параметры входа в атмосферу исследуются в Центральном аэрогидродинамическом институте.