Новую ракету S7 Space решили уподобить американской Falcon 9

Создаваемая частной космической компанией S7 Space ракета-носитель «Союз-7» будет возвращаться на Землю после полета, как американская Falcon 9; параметры входа в атмосферу исследуются в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), сообщил генеральный директор Института, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Сыпало сообщил, что в данный момент «ЦАГИ готовит договор с компанией S7 на разработку новой ракеты-носителя, предварительное название «Союз-7», в которой возвращение первой ступени будет осуществляться ракето-динамическим способом, аналогично ракете Falcon», передает РИА «Новости».

Он рассказал также, что ЦАГИ рассчитал параметры гиперзвукового спуска в атмосфере Марса российского десантного модуля совместной с Европой миссии «ЭкзоМарс-2020».

Эксперты провели «сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных», а также сделали «прогноз аэродинамических характеристик десантного модуля ДМ-20 в условиях натурного полета» в атмосфере Красной планеты.

Работы выполнялись по договору с НПО им. Лавочкина – производителем десантного модуля и в рамках сотрудничества с Европейским космическим агентством.

Напомним, «ЭкзоМарс» – это первый в истории сотрудничества России и Евросоюза проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и разбившегося посадочного модуля Schiaparelli («Скиапарелли»).

«ЭкзоМарс-2020» является вторым этапом миссии, который будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформу установят 11 российских и два европейских прибора, а оборудование аппарата будет включать семь европейских и два российских прибора.

Ранее сообщалось, что НПО «Энергомаш» и компания S7 Space к концу 2018 года сформируют облик двигателя для многоразовой ракеты. До этого стали известны подробности первого запуска ракеты S7 Space.