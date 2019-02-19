Цены на нефть изменились разнонаправленно в ожидании торговых новостей

Мировые цены на нефть во вторник утром изменяются разнонаправленно в ожидании новостей относительно торговых переговоров США и Китая, при этом поддержку ценам продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,42%, составив 66,22 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,38% – до 56,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».