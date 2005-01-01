На совещании чиновников на Украине включили порно

Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник включил порно на аппаратном совещании в облгосадминистрации в Кропивницком (Кировоградская область), сообщают СМИ.

Рудник включил порно на своем смартфоне во время выступления главы управления регионального развития, градостроения и архитектуры Виктории Куликовой, передает РЕН ТВ.

Чиновники отреагировали сдержанным смехом, пишет CBN.

После того, как совещание завершилось, Рудник сбежал из зала, не желая отвечать на вопросы журналистов. Он притворился, будто не понимает интереса СМИ к его персоне.