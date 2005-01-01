Гурцкая не верит, что мать могла оставить ребенка ночью в парке с мешком на голове

«Ситуация с огромным вопросительным знаком», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Диана Гурцкая, комментируя инцидент с шестилетним ребенком, проведшим ночь в национальном парке «Лосиный остров».

«Мне бы не хотелось верить, что мама могла намеренно так поступить со своим ребенком; пока мы не узнаем что и как, пока не будет достоверной информации, я даже и думать об этом не могу. Любящая мама никогда со своим ребенком, со своим сердцем, со своей кровиночкой так не поступит, она не смогла бы этого сделать», – сказала председатель комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Общественница уверена, что следственные органы проведут необходимую проверку и все выяснят. Также Гурцкая добавила, что для полной оценки обстоятельств понадобится вмешательство медиков и их консультация.

«Я знаю, что Следком уже занимается этим вопросом, они сейчас допрашивают маму и бабушку, выясняют почему ребенок в это время оказался на улице, что случилось и какая была ситуация. Самое главное, чему можно радоваться – это тому, что он жив», – заметила общественница.

Напомним, потерявшийся в воскресенье шестилетний мальчик провел ночь в парке «Лосиный остров». Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. Следственный комитет возбудил по данному инциденту уголовное дело.