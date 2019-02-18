Выпуск карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии становится уголовно наказуемым деянием

Выпуск и распространение карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии становится отныне уголовно наказуемым деянием и будет караться штрафом, сумма которого уточняется, либо заключением под стражу на два года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Соответствующие поправки в законодательство вносятся парламентом Грузии по инициативе депутатов правящей «Грузинской мечты», сообщают СМИ Грузии в понедельник со ссылкой на высший законодательный орган.

Аналогично будет наказываться ввоз в Грузию подобных карт.

Инициаторы законопроекта ссылаются на участившиеся случаи распространения подобных карт.

Осенью прошлого года во время проведения в Батуми Всемирной Шахматной Олимпиады российская делегация в сувенирном наборе передавала другим участникам карту мира, на которой Грузия была без Абхазии и Южной Осетии.