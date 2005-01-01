Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил свою поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля, которая состоится 19 февраля в Иерусалиме, сообщило Польское телевидение со ссылкой на главу канцелярии главы кабмина Польши Михала Дворчика.

Сообщается, что отмена визита может быть вызвана словами премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

Телеканал отмечает, что вместо Моравецкого страну на встрече представит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил возмущение заявлением Нетаньяху, который прокомментировал польский закон об ответственности за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста. После этого МИД Польши вызвал посла Израиля Анну Азари.

Недовольство польской стороны вызвало заявление израильского премьера, цитату которого распространили СМИ: «Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был осужден за высказывание об этом».