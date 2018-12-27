Шнуров посвятил стихи избившему жену Башарову

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18 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

Только в лесной отрасли Россия ежегодно теряет триллион рублей Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
Старейшая проблема лесного хозяйства России – незаконная вырубка лесов – продолжает обостряться. Совет Федерации настаивает на необходимости крайней меры – запрете экспорта леса из России. Куда уходит российский кругляк, какие потери несет наша экономика и не случится ли так, что запрет ей скорее навредит, чем поможет? Подробности...
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Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции

Сергей Лавров предложил европейцам партнерство вместо противоборства Фото: Александр Щербак/ТАСС
Главным политическим событием прошедших выходных стала Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. Российскую делегацию на ней возглавлял Сергей Лавров, отметившийся жесткой пикировкой с Западом и рядом ярких высказываний. Эксперты сочли выступление главы МИД достаточно необычным. И вот почему. Подробности...
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Как латышский партизан стал героем-подпольщиком

Имант Судмалис стал одним из символов советского партизанского движения в ЛатвииФото: wikipedia.org
18 февраля исполняется 75 лет со дня, когда в 1944 году в Риге агентами Гестапо был схвачен деятель антинацистского подполья Латвии Имант Судмалис. Судмалис успел стать настоящей легендой: его имя наводило страх на врагов и воодушевляло друзей. Жизнь знаменитого латышского партизана могла бы стать сценарием для приключенческого фильма. Подробности...
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Как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну

Нарендра Моди и Имран Хан могут начать войну из-за «ДжеМа»Фото: Anupam Nath/AP/ТАСС,
Rana Sajid Hussain/Zuma/ТАСС
Индия открыто обвинила Пакистан в поддержке терроризма. Пока Дели наказывает мусульманского соседа экономически, но свежая история показывает – путь от громких заявлений до артиллерийских залпов очень короток. Кому выгоден первый конфликт после вступления обеих ядерных держав в ШОС? И сможет ли Россия остановить войну между двумя коллегами по этой организации? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Женщина на войне и феминизм

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У меня есть знакомая Валя Гетманчук. Она была снайпером в ДНР. В бою она залегла в окоп с человеком, которого считала товарищем, и тот струсил – прикрылся ее телом от осколков рухнувшей рядом мины. Вале оторвало пальцы на руках и ногу. Подробности...

Как победить «невозможного Трампа»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стало понятно, что отстранять от высшего государственного поста Трампа придется «по старинке». Разумеется, в ход пойдут административный и медийный ресурсы. Но все-таки избирателей придется убеждать. И тут сразу возникли две проблемы. Подробности...

Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...
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          Шнуров посвятил стихи избившему жену Башарову

             17 февраля 2019, 17:11
          Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об избиении артистом Маратом Башаровым своей жены.

          В стихотворении Шнуров в своем Instagram предположил, что люди, которые «жен дубасят, водку пьют», «местный создают уют».

          «Тумаков дают здесь бабам, Чтоб боялись мужики», – пишет в стихотворении.

          Заканчиваются стихи четверостишием, в котором Башаров «оправдывается»:

          «На примерах каждый рос, Коррективы жизнь внесет, А с артиста какой спрос, Он Народный, вот и все».

          Ранее СМИ сообщили, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее.  Елизавета Шевыркова не подает заявление в полицию. Ее мать утверждает, что Башаров напал на свою жену в порыве ярости.


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