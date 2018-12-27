Шнуров посвятил стихи избившему жену Башарову

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об избиении артистом Маратом Башаровым своей жены.

В стихотворении Шнуров в своем Instagram предположил, что люди, которые «жен дубасят, водку пьют», «местный создают уют».

«Тумаков дают здесь бабам, Чтоб боялись мужики», – пишет в стихотворении.

Заканчиваются стихи четверостишием, в котором Башаров «оправдывается»:

«На примерах каждый рос, Коррективы жизнь внесет, А с артиста какой спрос, Он Народный, вот и все».

Ранее СМИ сообщили, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. Елизавета Шевыркова не подает заявление в полицию. Ее мать утверждает, что Башаров напал на свою жену в порыве ярости.