В аэропорту Тель-Авива задержали 140 украинцев

Иммиграционные власти Израиля задержали около 140 украинцев при въезде в страну через международный аэропорт Бен-Гурион, сообщает портал Ynet.

По данным портала, прилетевшие в Тель-Авив украинцы были задержаны примерно на семь часов, передает РИА «Новости».

В итоге украинцев пустили на территорию страны. Но так как начались выходные, у них возникли сложности с тем, чтобы добраться до места назначения.

Пока официальных разъяснений по инциденту от управления регистрации населения и миграции нет.

По предположению издания, задержания начались после скандала с израильскими туристами в аэропорту Киева.

В пятницу в Борисполе были задержаны 50 израильтян. МИД Израиля потребовал разъяснений от украинской стороны. После этого задержанным разрешили въезд.