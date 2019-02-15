Житель Ярославля спас обитателей многоэтажки от взрыва

В Ярославле в результате утечки газа едва не взорвался жилой дом, к счастью, трагедию удалось вовремя предотвратить, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 13 февраля, пишет портал 76.ru. Местный житель, желая разрушить дом, открыл на своей кухне газовые конфорки, запер квартиру и ушел. От возможного хлопка газа жителей спас 21-летний Станислав Мавренков, предотвративший утечку. Молодой человек узнал о нависшей над жителями опасности от самого хозяина квартиры. Мужчина со словами «беги людей спасай, я дома газ открыл» сказал Станиславу, в какой дом и квартиру ему нужно попасть, и отдал ключи. По словам Станислава, когда он зашел в подъезд, «будто оказался внутри зажигалки». Войдя в квартиру, парень закрыл конфорки и открыл окна, после чего выбежал на улицу и начал будить жителей.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина, допустивший утечку газа, был доставлен в отделение полиции.

Напомним, в четверг в Красноярске произошел взрыв бытового газа в коттедже. В результате погибли два человека.