Осужденный за убийство Политковской экстренно госпитализирован

Осужденного за соучастие в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова экстренно госпитализировали, сообщил источник.

В колонии у Павлюченкова начались сильные эпилептические припадки. Потом он потерял сознание, и его доставили в одну из больниц при тюрьме в Рязани, сообщил источник «Росбалта».

Павлюченков находится в реанимации. Его состояние оценивается как критическое.

«Ничего хорошего в больнице не говорят. Есть опасения, что если он выживет, то уже никогда полностью мозг не восстановится», – сообщил источник.

В 2014 году бывший милиционер Дмитрий Павлюченков был приговорен к 11 годам заключения. Он пошел на сделку с правосудием, дал показания против двоих соучастников.

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года.