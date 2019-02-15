В Совфеде собрались внести важные изменения в систему назначений сенаторов

В Совете Федерации изучают возможность возврата к практике, при которой окончательное решение о назначении сенаторов было бы за самим Совфедом, а не за губернатором региона, который представляет сенатор.

Об этом сообщили в комитете Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, передает РИА «Новости».

Ранее комитет сообщал, что в Совфеде заняты вопросом по улучшению проверки представителей регионов после задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

В январе сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.