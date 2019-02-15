В МИД прокомментировали заявление НАТО о сдерживании России

Заявления НАТО о шагах по сдерживанию России на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются полным абсурдом, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Парадокс заключается в том, что это США вышли из ДРСМД, а сдерживать они собираются Россию. В этом абсурд полный», – цитирует Грушко ТАСС.

Он отметил, что наращивание активности НАТО в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности.

«Черное море всегда было морем сотрудничества», – напомнил он.

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны Североатлантического альянса планируют расширить присутствие в Черном море.

В среду Столтенберг говорил, что НАТО начнет принимать новые военные меры сдерживания России из-за разрыва ДРСМД через полгода.