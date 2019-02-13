Озвучены сроки принятия НАТО новых военных мер «сдерживания России»

Североатлантический альянс начнет принимать новые военные меры сдерживания России из-за разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности только через полгода, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы пытаемся сохранить договор. Если не сможем этого сделать после шестимесячного периода, то тогда, конечно, мы должны будем отреагировать», – передает слова Столтенберга ТАСС.

Накануне генсек НАТО заявил, что альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД. В среду Столтенберг заявил, что хочет обсудить ДРСМД с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.