Участники конкурса «Лидеры России» обучили родителей оказывать первую помощь детям

Участники конкурса «Лидеры России» Татьяна Беляева и Сергей Тальянцев, выполняя задание «Сердце лидера», организовали для жителей столицы «Школу первой помощи детям» – развернутый четырехчасовой мастер-класс по оказанию доврачебной помощи в различных экстремальных ситуациях, от потери сознания и кровотечения до отравления и удара током.

Мероприятие состоялось 10 февраля, партнером в его проведении стал благотворительный фонд «Мария мама», поделившийся методическими наработками. Помощь в проведении мастер-класса оказала префектура, которая выделила подходящее помещение на 150 человек, говорится в сообщении на сайте конкурса.

К участию в мероприятии приглашали через социальные сети и с помощью листовок, расклеенных по району. Из-за высокого спроса регистрацию на мастер-класс пришлось закрыть спустя всего несколько дней после начала.

«Мы получили огромное количество позитивных отзывов и запросов на повторные мастер-классы. Причем и от жителей, и от организаций, которые заинтересовались возможностью обучить своих сотрудников. Поэтому однозначно будем продолжать», – сказал Сергей Тальянцев.

Авторы проекта планируют не только проводить новые занятия Школы, но и перенести их в онлайн-формат. Уже начата разработка мобильного приложения, в котором будут представлены видеоуроки по оказанию различных видов первой помощи детям.

«Я сама мама, и меня никто не учил, как действовать в тех или иных непредвиденных ситуациях. В результате, когда ребенок подавился косточкой, я не знала, что делать, а помощь оказал дедушка – их поколение в свое время получило нужные навыки. Поэтому, выполняя задание «Сердце лидера», мы решили взяться именно за эту тему, и, как теперь видим, попали в точку», – сказала Татьяна Беляева.

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.