Полуфиналисты «Лидеров России» считают конкурс отличной возможностью оценить свой интеллект

«Государство начинает оценивать уровень интеллекта граждан и выявлять людей, которые наиболее соответствуют высоким требованиям», – сказал газете ВЗГЛЯД полуфиналист конкурса «Лидеры России» Александр Натис. На эти выходные в Подмосковье намечен один из полуфиналов конкурса для соискателей из Центрального округа.

Раиса Малышева из подмосковных Котельников работает в стратегическом маркетинге более 20 лет. Сейчас она возглавляет стратегическое развитие корпорации «АДА Аэроспейс». Первое, что она отметила для себя после преодоления заочных испытаний конкурса – скорость процесса.

«Когда первый этап прошли, была эмоция «ух ты, вот эта да, вот это скорости!». К концу третьего испытания смахнули пот со лба, было ощущение, что все по нарастающей. Такой ком нагрузки! Третий этап был вне всякого сравнения с первым. Поэтому я ожидаю, что ретест даст встряску, но к двум другим испытаниям я отношусь совершенно спокойно. В первом тесте были достаточно простые вопросы, в третьем они похожи, но сложнее по набору элементов, были жесткие условия сдачи по срокам. Это все усложнило», – рассказала Малышева.

В рамках задания «Сердце лидера» Малышева реализует социальный проект «Стартап сквозь поколения», который рассчитан на три месяца.

«Буквально в понедельник мы проведем конкурс отбора людей межпоколенческих команд. В команде, с одной стороны, должен состоять старшеклассник или студент, а с другой – человек старше 50 лет. Мы заложили очень серьезную социальную составляющую – во-первых, научить разные поколения взаимодействовать друг с другом в какой-то общей деятельности вокруг одной идеи. Мы взяли бизнес-идею. Такую модель можно реализовать вокруг любого направления. Также это наставничество между поколениями. Молодой человек делится своими знаниями, навыками и опытом, а старший – своими», – пояснила Раиса Малышева.

Еще один финалист конкурса – Александр Натис из Тулы. Сейчас он работает техническим директором ООО Региональный процессинговый центр «ЭЛЬБРУС». Одним из его достижений стало участие в разработке концепции и создании федеральной сети приема государственных платежей. Оборот компании достигает более чем 1,2 млрд рублей в год.

Натис признался, что участвует в конкурсе уже второй раз. В прошлый раз он не смог зарегистрироваться, потому что не успел вовремя записать интервью, «но в этом году приложил усилия и попал в полуфинал». По словам Натиса, даже заочное тестирование заставило его иначе взглянуть на свой багаж знаний.

«Я считал себя достаточно эрудированным. Но в ходе тестирования выяснилось, что есть пробелы в знаниях. Например, я чуть плавал в вопросах по географии России», – сказал Натис газете ВЗГЛЯД.

Полуфиналист приветствовал желание государства заниматься отбором людей, которые «в состоянии думать головой, а не просто быть послушными исполнителями». «Государство начинает оценивать уровень интеллекта граждан и выявлять людей, которые наиболее соответствуют высоким требованиям», – отметил Натис.

Единственное, что его смутило, были психологические тесты. «Все они были сравнительные. Было бы неплохо, если бы изначально дали какую-то модель: вот для нас идеален такой человек, а вы по отношению к такому идеалу находитесь на таком-то уровне... А здесь получается, что оценка вроде бы проводится, а по отношению к чему она проводится – непонятно. А в целом конкурс сам по себе – очень полезная и вдохновляющая тема», – говорит полуфиналист.

В рамках конкурсного задания «Сердце лидера» Натис решил заняться социальной адаптацией мигрантов, испытывающих серьезные затруднения в общении с госструктурами, правоохранителями и собственными работодателями.

«Мигранты близки мне по роду моей деятельности. Мы достаточно тесно работаем с организацией миграционных центров по всей России. Когда погрузились в тему, выяснилось, что мигранты – практически незащищенный пласт жителей нашей страны. Как ни странно, без этого пласта Россия уже не может существовать. Они выполняют ту работу, которую все равно должен кто-то делать», – пояснил Натис.

По его словам, проект в первую очередь должен ускорить ассимиляцию мигрантов. «Самое главное, чтобы хотя бы часть их обрусела. Понятно, что нынешнее поколение мигрантов уже сформировалось, но важно, чтобы у этого поколения не было возражений против того, что мы учим их детей тому, что нам нужно как стране. Чтобы они, условно говоря, не замыкались в мирке своей общины, а чтобы были хоть немного открыты. То есть чтобы мигранты понимали, что россияне не против того, чтобы приезжие стали частью нашего социума», – рассказал полуфиналист.

Натис призвал дать возможность мигрантам «относительно комфортно сосуществовать с нами, чтобы они не ощущали себя изгоями и людьми второго сорта».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала конкурса «Лидеры России» – с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля.

В конце прошлой недели завершились оценочные мероприятия полуфинала в Северо-Западном и Южном федеральных округах. В финал вышли 30 конкурсантов из шести регионов СЗФО и 25 конкурсантов из четырех регионов ЮФО. Списки финалистов из регионов СЗФО и ЮФО опубликованы на сайте лидерыроссии.рф. Ранее определились финалисты конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.