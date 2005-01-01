Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя еще в одном мошенничестве

В интервью главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в еще одном мошенничестве во время игр.

При этом Бер добавил, что пока не может рассказать о подробностях, сообщает «Московский комсомолец».

По словам главреда, в честности побед Друзя сомневаются уже 20 лет многие люди.

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Эту информацию собрался проверить Первый канал. При этом гендиректор телекомпании «Игра» высказалась о желании раздать обоим участникам конфликта пощечины, а гендиректор Первого канала сказал, что причиной скандала может быть личный конфликт.

Сам магистр «Что? Где? Когда?» обвинил в попытке подкупа на игре Бера, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией.