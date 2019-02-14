Путин объявил о скорых результатах по запуску Конституционного комитета Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени можно будет констатировать окончательный результат по оглашению Конституционного комитета Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, запуск Конституционного комитета Сирии стал одной из важных тем в ходе трехстороннего саммита Россия – Турция – Иран, проходящего 14 февраля.