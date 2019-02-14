Министр обороны Британии сорвал важные торговые переговоры с Китаем

Вице-премьер госсовета КНР Ху Чуньхуа отказался участвовать в торговых переговорах с министром финансов Великобритании Филипом Хаммондом из-за сделанных на этой неделе главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном заявлений, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

В Пекине болезненно отреагировали на слова Уильямсона о выходе новейшего британского авианосца «Королева Елизавета» на оперативное задание в Тихоокеанский регион, где Китай вовлечен в территориальные споры в Южно-Китайском море. Кроме того, в понедельник Уильямсон заявил, что «Китай наращивает современный военный потенциал и свою торговую мощь», а Великобритания в ответ «готова применять, где необходимо, жесткую силу для защиты своих глобальных интересов», передает ТАСС.

По данным The Sun, после этого Пекин уведомил Лондон об отказе Ху Чуньхуа участвовать в намеченных переговорах с Хаммондом, которые должны были состояться в эти выходные. С главой британского минфина теперь должны встретиться несколько китайских государственных чиновников более низкого ранга, что сделает невозможным подписание двух соглашений, важных в преддверии Brexit: о возобновлении поставок на китайский рынок мяса птицы и косметических продуктов на общую сумму 2,6 млрд долларов в год.

Ранее Independent сообщал, что канцелярия британского премьера Терезы Мэй попыталась дистанцироваться от заявлений Уильямсона, чтобы не ухудшать отношения с КНР. Так, в Лондоне заявили о «крепких и конструктивных связях» с Пекином и подчеркнули, что авианосец «Королева Елизавета» не будет задействован вплоть до 2021 года, а окончательное решение о его отправке в Тихоокеанский регион остается за главой правительства.

В понедельник The Times сообщал, что Великобритания решила направить флагман королевских ВМС – авианосец «Королева Елизавета» – в воды Тихого океана для демонстрации силы Китаю.