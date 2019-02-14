«Могильщик режима Саакашвили» избит в Тбилиси

В центре Тбилиси на проспекте Руставели избит бывший сотрудник системы ИТУ Грузии Владимир Бедукадзе, которого называют «могильщиком режима» экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По предварительным данным, Бедукадзе, который госпитализирован в одну из городских клиник, был избит одним из бывших заключенных.

МВД начало расследование.

Бедукадзе в 2012 году снял в Глданской тюрьме в Тбилиси и затем предал огласке кадры насилия и издевательств над заключенными, что привело к массовым акциям протеста в стране и вскоре закончилось поражением Саакашвили на выборах, выигранных ныне правящей «Грузинской мечтой».