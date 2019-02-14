Названы даты визита Путина в Пекин

Президент России Владимир Путин планирует посетить столицу Китая 26-27 апреля для участия в форуме «Один пояс, один путь», сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.

«Если говорить о (российско-китайских) контактах на высшем и высоком уровне, то из того, что уже сегодня известно, это апрельский саммит форума «Один пояс, один путь», на который Владимир Владимирович приглашен в качестве главного гостя. Там уже определились даты – 26, 27 апреля мы ждем нашего президента в Китае», – сказал посол, передает ТАСС.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин предложил лидеру Китая Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ; в свою очередь тот пригласил российского лидера принять участие в саммите «Один пояс, один путь» в Китае.

Кроме того, Си Цзиньпин выражал готовность вывести уровень сотрудничества с Россией в сфере энергетики на новую высоту.