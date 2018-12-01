Путин и Си Цзиньпин обменялись приглашениями

Президент России Владимир Путин предложил лидеру Китая Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ, а Си Цзиньпин пригласил Путина принять участие в саммите «Один пояс, один путь» в Китае.

Си Цзиньпину предложили осуществить запланированный визит в Россию в «привязке к Петербургскому международному экономическому форуму». Путин заявил: «Если впишется (в рабочий график китайского лидера – прим. ВЗГЛЯД), мы будем рады вас видеть в качестве главного гостя». Си Цзиньпин принял приглашение, выразив Путину признательность.

При этом сам китайский лидер пригласил Путина принять участие в саммите в Китае в конце апреля, передает ТАСС.

«У нас будет очень много встреч в будущем году. Уверен, что совместные тесные контакты выведут китайско-российские отношения на новый уровень», – заявил он.

Путин на встрече с лидерами Китая и Индии в Аргентине предложил регулярно проводить подобные встречи в формате «Россия – Индия – Китай», в частности на полях крупных саммитов и других международных мероприятий, передает РИА «Новости».

Странам необходимо координироваться в сфере безопасности и сообща отстаивать принципы справедливой конкуренции в мировой торговле и финансах, считает он.

Напомним, президент России также провел встречу на полях саммита G20 в Аргентине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.