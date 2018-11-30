Путин и Макрон обсудили ситуацию в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Керченском проливе и в Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российский президент поздоровался со своим американским коллегой Дональдом Трампом, однако не успел пообщаться.