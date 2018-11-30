Путин и Трамп поздоровались на саммите G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не успели пообщаться в начале саммита G20 в Аргентине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что президенты не успели пообщаться и просто поздоровались на саммите, передает РИА «Новости».

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил эти сведения, однако не уточнил, в какой момент президенты поздоровались, и было ли это рукопожатие.

Напомним, Путин и Трамп должны были провести двустороннюю встречу в Буэнос-Айресе. Но в четверг американский президент объявил, что встреча отменяется. Позднее Трамп объявил условия, при которых может сложиться встреча.