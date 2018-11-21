Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп надеется на скорейшее урегулирование ситуации в Керченском проливе и встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава Белого дома заявил, что отказался от встречи с президентом России исключительно из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

29 ноября Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.