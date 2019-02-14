Производство крупнейших в мире авиалайнеров решили остановить

Корпорация Airbus приняла решение остановить производство крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380.

Поставки авиалайнеров Airbus A380 будут прекращены в 2021 году. Производивший их авиаконцерн Airbus назвал причиной решения то, что ведущая авиакомпания Emirates (ОАЭ) сократила портфель их заказов.

«В результате этого решения у нас нет значительного числа невыполненных заказов А380, следовательно, нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам с другими авиакомпаниями в последние годы» – приводит ТАСС слова гендиректора концерна Томаса Эндерса.

В распоряжение Emirates за следующие два года поступят еще 14 мегалайнеров. Техническую поддержку существующим образцам Airbus продолжит оказывать – «самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет», отметил Эндерс.

Также сотрудничество двух авиагигантов продолжится в виде поставок 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900. Стоимость сделки составляет 21,4 млрд долларов.

Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сделали заявление, что создание среднемагистрального авиалайнера МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции США. Cанкции привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла нового самолета.

Высота AirbusA380 составляет 24,08 метра, длина 72,75 метра, размах крыла 79,75 метра, отмечает «Википедия». Вместимость – 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 км.

Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сделали заявление о том, что создание среднемагистрального авиалайнера МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции США. Cанкции привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла нового самолета.