Сторонникам Гуайдо дали доступ к счетам посольства Венесуэлы в США

Соратники самопровозглашенного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо получили доступ к банковским счетам посольства Боливарианской Республики в Вашингтоне, передает Reuters.

Источник Reuters из числа представителей венесуэльской оппозиции отметил: «Нам сообщили о счетах». По его словам, сторонники Гуайдо «имеют возможность» пользоваться счетами, однако «избрали чрезвычайно консервативный подход, учитывая все обстоятельства», передает ТАСС.

При этом венесуэльская оппозиция не исключает, что может воспользоваться имеющимися на счетах средствами, но такой шаг сначала должен быть одобрен венесуэльскими законодателями.

Накануне США призвали венесуэльскую армию присягнуть Гуайдо. Москва заявляла, что призыв США к венесуэльским военным изменить присяге является «неслыханным вмешательством».