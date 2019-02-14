Российские пельмени признали недостойными «Знака качества»

При проверке пельменей эксперты Роскачества не нашли ни одного бренда, который можно было бы отметить «Знаком качества».

Роскачество осуществило проверку продукции производителей пельменей в России. «К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», – прокомментировал ее результаты ТАСС глава ведомства Максим Протасов.

Главными проблемами он назвал остатки в мясе антибиотиков и частую замену ингредиентов дешевыми аналогами, а также разбавление их теми, которых в составе вовсе нет. Это могут быть крахмал, загустители и т.д.

Так, норма антибиотиков превышена в двух случаях из 48, в девяти из 48 выявлены незаявленные курица или искусственные добавки. Обратная связь от производителей уже получена: некоторые из них уже доложили об усилении контроля на производстве, а то и смене поставщиков.

«Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю», – добавил Протасов.

Как сообщала в среду газета ВЗГЛЯД, проверка Роскачества признала некачественными 10% марок российского розового вина, популярного при «гендерных» праздниках.