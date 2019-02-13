Каждая десятая марка розового вина не дотянула до ГОСТа

Роскачество провело исследование 19 образцов розового вина среднего ценового сегмента и сделало вывод о несоответствии ГОСТу 10% из них.

Дегустационная комиссия Роскачества в составе 23 россиян и двух международных экспертов осуществила проверку 19 образцов отечественного розового вина. Образцы специально закупались в крупных торговых сетях и специализированных магазинах.

«По результатам исследования лишь 10% из них не дотягивают до нижней границы ГОСТа (71 балл по 100-балльной шкале ГОСТ 2051-2013 Продукция винодельческая. Методы органолептического исследования»). Девять товаров из 19 признаны превосходящими планку госстандарта, поэтому смогли войти в «Винный гид России», – отметили в итоге представители ведомства на сайте.

Эти девять из 19 являются продукцией крупнейших винодельческих зон страны, таких, как крымский Севастополь и Кубань. Стоят такие вина от 200 до 500 рублей. А вот самыми некачественными оказались полусладкие розовые вина. «Таких в исследовании было представлено только четыре образца, и ни один из них не получил высокой оценки», – заявили эксперты Роскачества.

При этом отечественные розовые вина пока не слишком широко представлены на рынке. По оценке главы Роскачества Максима Протасова, сейчас их процент на рынке, включая импорт, не более 10%. Пока что розовое вино считается продуктом нишевым, спрос на него возрастает по «гендерным» праздникам 23 февраля и 8 марта.

Роскачество напоминает, что недорогая подобная продукция должна быть чистой и свежей во вкусе и аромате с преобладанием ягодных тонов, с освежающей кислинкой во вкусе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Максим Протасов сделал заявление, что около трети товаров в российских магазинах нарушают заявленный на упаковке ГОСТ; в итоге ГОСТ оказывается беспроигрышным маркетинговым ходом из-за доверия покупателей к указанным госстандартам.