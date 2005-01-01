Опубликовано видео нападения подростков на Росгвардию в Кузбассе

В Сети опубликована видеозапись нападения подростков на сотрудников Росгвардии в одном из кафе города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.

Конфликт попал на камеры наблюдения, передают «Вести.ru».

Напомним, правоохранители пытались успокоить 19-летнего местного жителя, который ударил девушку, но семеро его приятелей стали заступаться за дебошира и устроили потасовку. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии применили табельное оружие.