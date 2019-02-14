Швейцария объявила хакерский конкурс по «вмешательству в выборы»

Швейцария предлагает попробовать взломать ее электронную систему голосования, успешным хакерам полагается денежное вознаграждение, сообщил официальный представитель федеральной канцелярии Рене Ленцин.

Стресс-тест необходим для проверки безопасности. Сейчас тестовыми взломами занимается отдельная компания, но власти хотят провести «общественный тест на взлом», передает РИА «Новости».

На данный момент на сайте www.onlinevote-pit.ch зарегистрировано свыше 1 тыс. 770 участников. Большинство зарегистрировавшихся хакеров – из Швейцарии (27.41 %). Кроме того, участвуют 14,95% хакеров из Франции и 6% из США. В статистике указаны также участники из Великобритании, Германии, Индии, Польши, Украины, Турции, Бразилии. Хотя россияне не упоминаются, ограничений для их участия нет.

За незаметное изменение итогов голосования заплатят 50 тыс. франков (около 50 тыс. долларов), за нарушение тайны голосования – 10 тысяч, за взлом электронной урны – 5 тысяч.

Тест пройдет с 25 февраля по 24 марта. Указывается, что система, «которую будут взламывать, сегодня не используется».

Напомним, с подачи США на Западе для решения внутриполитических проблем активно используется миф о российских хакерах, которые якобы вмешиваются в выборы по всему миру. Москва считает, что массовые обвинения во вмешательстве России в выборы приобрели характер фобии.