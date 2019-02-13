Газовая компания, в которой работали Арашуковы, проиграла налоговый спор на миллиарды рублей

Компания ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», где работали Рауль и Рауф Арашуковы, не смогла оспорить в суде начисление 2,5 млрд рублей за НДС по разнице между объемами поставленного потребителям и оплаченного газа и штраф в 346,8 млн рублей.

16-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения налоговой службы и отменил решение первой инстанции, которое было вынесено в пользу компании, передает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку дел.

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа, в феврале 2007 года стал заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Рауф был первым заместителем гендиректора филиала компании в Карачаево-Черкессии в 2010-2011 годах.

Отмечается, что спор между компанией и налоговой инспекцией длится с весны 2016 года, когда в ФНС доначислили «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 2,5 млрд рублей НДС и штраф в 346,8 млн рублей.

Напомним, в январе сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале Совфеда. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим Арашуковым предъявлены обвинения.