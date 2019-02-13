Лукашенко пообещал не поставлять в Россию плохую водку и закуску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что республика никогда не будет поставлять некачественные товары в Россию.

«Исследования и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому, какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что в разговоре с послом России Михаилом Бабичем нередко говорит, что экономика Белоруссии – это «финишная прямая» производства российской экономики.

«Мы сырье, комплектующие – 60-70 процентов в основной машиностроительной продукции, нефтепереработки – покупаем в России, поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35-40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто-то там в России и Белоруссии не понимает этого, я думаю, поймут», – отметил президент Белоруссии, передает РИА «Новости».

В телеграм-канале RIA_Kremlinpool опубликовали запись первых минут встречи двух президентов в Сочи.