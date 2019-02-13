Депутаты предложили увеличить штрафы за оскорбление госсимволов

Группа депутатов Госдумы внесла поправки о кратном повышении штрафов, предусмотренных принятыми в первом чтении законопроектами об ответственности за распространение недостоверных сообщений и оскорбление государственных символов.

В частности, гражданам будет грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (в первоначальной версии было от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), должностным лицам – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей (ранее предлагалось от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), юридическим лицам – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (было от 400 тыс. до 1 млн рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, передает ТАСС.

Такде депутаты считают необходимым дополнить КоАП еще двумя составами подобного правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей. Размер санкций за оскорбление госсимволов может быть увеличен до 100 тыс.-300 тыс. рублей.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с распространением в сети материалов, оскорбляющих общество и государственные символы, а также законопроекты о блокировке недостоверной информации и ответственности за ее распространение.