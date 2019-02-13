Главный редактор «Московского комсомольца» развелся с женой

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев развелся с Евгенией Ефимовой, рассказали в Пресненском суде Москвы.

Главред «Московского комсомольца» и его жена Евгения Ефимова официально развелись, передает РИА «Новости» сообщение Пресненского суда.

«Исковое заявление о расторжении брака удовлетворено», – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что 4 февраля Гусев подал иск к ООО «Издательский дом «Эксим-Пресс», гендиректором которого является его бывшая жена. В нем Гусев требует признать сделки недействительными, но не конкретизирует свои требования. Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения до 11 марта.

В настоящее время между супругами продолжается раздел имущества. Отмечается, что Ефимова требует от бывшего мужа половину денег, имеющихся на его счетах, признать ее право на доли в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК», а также отдать 11 земельных участков, пять нежилых помещений и квартиру. Ефимова оценивает стоимость совместного имущества в 27 млрд рублей.

Напомним, дело о разделе имущества главреда «МК» и его жены началось в августе 2018 года. В качестве третьего лица по делу была привлечена редакция издания.

В сентябре 2018 года в домах у родственников Ефимовой проводились обыски в связи с уголовным делом о хищении совместного имущества бывших супругов.