В домах родственников жены главреда МК провели обыски

Правоохранительные органы провели обыски у матери, брата и делового партнера Евгении Ефимовой, которую супруг и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев обвиняет в хищении совместного имущества, сообщает адвокат Александр Добровинский.

Обыски прошли в связи с уголовным делом о пропаже коллекционных книг, где Ефимова проходит как свидетель.

«Мой день рождения начался в 06.00. В трех местах сразу. У мамы Жени Ефимовой, у брата Жени Ефимовой и у партнера Жени Ефимовой. (В) 10.00 день рождения и обыск продолжились на работе у Евгении. Естественно, никаких «украденных» книг не нашли. Но у людей, знающих Павла Гусева, появилась версия: искомые книги находятся у хозяина МК в сейфе и никуда не исчезали... Впрочем, можно поискать их и на даче у хозяина газеты. В его коллекции несколько тысяч изданий. И если 10 книг он оценил в 2 млн долларов, то сколько же должно стоить все собрание?» – написал адвокат Ефимовой на своей странице в Facebook.

В понедельник Ефимову допрашивали в полиции в течение четырех часов. Добровинский уверен, что это делается с целью давления на его подзащитную, чтобы она отказалась от иска о разделе имущества. Супруги несколько месяцев делят совместную собственность стоимостью около 30 млрд рублей. На имущества Гусева общей стоимостью в 300 млрд рублей был наложен обеспечительный арест.

Ранее в СМИ сообщали, что Гусев написал на свою жену заявление в полицию, заявив о хищении дорогостоящей коллекции книг и картин.