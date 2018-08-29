Арестовано имущество главреда «МК» на 300 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, сообщил источник.

Арестованы квартира в центре столицы, гараж, три земельных участка на Рублевке, коттедж и три участка в Раменском районе Подмосковья. Общая стоимость арестованного имущества равна примерно 300 млн рублей, передает ТАСС.