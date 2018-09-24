Жену главреда МК допрашивали четыре часа по делу о краже

Супругу главного редактора газеты «Московский комсомолец» Евгению Ефимову отпустили из полиции после четырехчасового допроса, сообщает ее адвокат Александр Добровинский.

«Женя Ефимова и я после 4 часов вышли из УВД ЦАО», – написал Добровинский на своей странице в Facebook.

Ранее адвокат Ефимовой писал, что ее вызвали в УВД на вопрос в связи с делом о краже, которое возбудили по заявлению ее мужа Павла Гусева. Сам Гусев сообщил, что не в курсе ситуации, пишет ТАСС.

Напомним, ряд СМИ написал, что главред «Московского комсомольца» написал на супругу заявление в УВД о краже имущества на сумму в 2 млн долларов. Добровинский утверждает, что Ефимова забрала лишь личные вещи, а также обвиняет в возбуждении уголовного дела дружбу Гусева с министром внутренних дел.

Супругу главреда задержали в понедельник по подозрению в мошенничестве. Знакомый Ефимовой называет уголовное преследование способом давления Гусева на жену, чтобы она забрала заявление о разделе имущества. Супруги уже несколько месяцев делят нажитую в браке собственность стоимостью около 30 млрд рублей. Имущество Гусева было арестовано.