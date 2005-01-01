Требовавшая миллиарды экс-жена главреда МК задержана за мошенничество

Бывшая жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгения Ефимова задержана в Москве по подозрению в мошенничестве, рассказал адвокат Тимур Маршани.

«Она сейчас доставлена в изолятор временного содержания, мы пока не знаем, какой именно. Скорее всего, на Петровке», – передает слова Маршани РБК.

Ефимова и Гусев в течение нескольких месяцев делят совместно нажитое имущество.

Детали дела не сообщаются. Известно, что ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В свою очередь, бизнесмен Михаил Хубутия сообщил, что Ефимова в воскресенье обращалась к нему за помощью из-за уголовного преследования. Она утверждала, что испытывает давление со стороны бывшего мужа.

«Она действительно звонила мне вчера днем и попросила меня защитить не столько ее саму, сколько ее детей, потому что знает, насколько коварно может действовать ее бывший муж. Я обязательно буду помогать ей. Евгения очень порядочная женщина», – сказал Хубутия.

Он утверждает, что уголовное преследование началось ради того, чтобы Ефимова забрала свой иск из Пресненского суда о разделе имущества.

В конце августа стало известно о подаче Ефимовой иска к Гусеву на 27 млрд рублей. Перед этим супруги не смогли договориться о разделе имущества во внесудебном порядке. Поделить они собирались квартиру, два жилых дома в Московской области и доли и акции в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, в том числе бумаги ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец» и ЗАО «Издательский дом МК».

27 августа Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество Гусева.