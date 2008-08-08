Суд арестовал недвижимость главреда «МК»

Пресненский суд Москвы арестовал недвижимость главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева в рамках иска о разделе имущества с супругой, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«На недвижимость Гусева в рамках иска о разделе имущества наложен обеспечительный арест», – сообщил источник ТАСС.

В пресс-службе суда рассказали, что ходатайство о наложении обеспечительных мер заявлялось несколько раз и было удовлетворено судом частично. При этом в суде отказались уточнить, какое именно имущество арестовано.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил, что жена главного редактора издания «Московский комсомолец» (МК) Павла Гусева через суд потребовала разделить совместно нажитое имущество. В свою очередь источник сообщил, что общая стоимость имущества – больше 27 млрд рублей, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, 23 августа представитель Евгении Ефимовой Марина Дубровская заявила, что Гусев и Ефимова подали в суд иск о разделе имущества из-за того, что не смогли договориться о его разделе.