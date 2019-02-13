Штраф за стоянку на обочине предложили повысить

Министерство транспорта предложило увеличить штраф для водителей за остановку и стоянку на обочине загруженных дорог для снижения аварийности.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях опубликовали на портале нормативных правовых актов, передает RT.

Штраф предлагается увеличить до 3 тыс. рублей.

«На данном этапе проводятся публичные обсуждения в отношении текста проекта нормативно правового акта и антикоррупционная экспертиза», – говорится в документе.

Ранее в московском УГИБДД сообщили, что с 1 марта сотрудники ДПС будут фиксировать нарушение «вафельной» разметки в Москве с помощью видеокамер