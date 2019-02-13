Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 20 копеек – до 65,69 рубля, курс евро снизился на 22 копейки, составив 74,43 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 63,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».