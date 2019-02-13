Российских школьников предложили обучать вождению

В ГИБДД поступила резолюция IV Конгресса автошкол России, в которой предложено готовить детей к автовождению с раннего возраста.

Резолюция конгресса основывается на утверждении, что важной проблемой в работе автошкол является невозможность за короткое время обучения привить будущему водителю ответственное отношение к вождению и поведению на трассе. Поэтому предлагается постепенно прививать его с раннего детского возраста, сообщает RussiaToday.

«Автошколы в самую первую очередь заинтересованы в том, чтобы в них поступали люди с уже сформированными нравственными установками на заботу о коллективной безопасности и уважение прав других членов общества» – гласит, в частности, резолюция. По словам участвовавшего в конгрессе главы правления Союза автошкол Александра Ачкасова, сотрудники автошкол могли бы заниматься с детьми и подростками теорией, которая бы подкреплялась практикой, к примеру, на картинг-площадках. В конце обучения эти школьники и учащиеся колледжей получали бы соответствующий сертификат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Госавтоинспекции доработали правила нового практического экзамена на вождение, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.