СМИ рассказали о создании этнических ОПГ в Москве на базе бойцовских клубов

Среднеазиатские преступные группировки в Москве получают подпитку из спортивных клубов для мигрантов, где занимаются ММА, сейчас таких секций уже около сотни по всей столице, пишут СМИ.

«Еще лет десять назад на всю Москву было максимум штук пять спортивных клубов, где занимались ММА. Сейчас их уже не меньше сотни. И примерно половина из них – этнические. Это касается не только приезжих из Средней Азии – киргизов, узбеков, таджиков, но и уроженцев наших кавказских республик», – приводит «Комсомольская правда» слова организатора турниров по боям без правил Станислава Коршунова.

Отмечается, что обычно секции открывают тренеры из Средней Азии, которые собирают вокруг себя группу молодых мигрантов-соотечественников. В самых успешных этнических клубах около 100–150 человек.

По данным портала, самые крупные мигрантские спортклубы – киргизские и таджикские.

Издание вспоминает несколько случаев, когда после перестрелок или массовых драк в Москве задерживали спортсменов-мигрантов, которые участвуют в турнирах по ММА. Такие турниры проводят в Москве среди приезжих среднеазиатские промоутеры.

С помощью таких турниров, отмечает судья одного из соревнований, промоутеры пытаются «легализовать» своих бойцов, а спортсмены набирают статистику по боям и победам. Любители на турнирах получают не больше 5–10 тыс. рублей за бой, на турнирах выше уровнем – до 30–40 тысяч.

Эксперты портала отмечают, что большинство бойцов заканчивают карьеру полупрофессионалами, и чтобы не идти на стройку, тянутся за «старшими из диаспоры» в криминальные группировки.

«Такое количество приезжих, которые сосредоточены сейчас в Москве и наших крупных городах, – это бомба замедленного действия. Я уже даже не о криминале говорю. Мигранты, которые варятся внутри диаспор, в том числе через спортклубы – благодатная почва для террористов», – отметил криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции в отставке.

В прошлом году правительство России предложило ограничить численность гастарбайтеров в строительной отрасли.