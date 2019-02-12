Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 9 копеек – до 65,76 рубля, курс евро опустился на 2 копейки, составив 74,19 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 61,76 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».