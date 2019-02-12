Во вторник синоптики пообещали москвичам необычайно теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля. К обеду потеплеет до плюс 1 градуса, возможны небольшие осадки. К вечеру температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.