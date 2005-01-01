Польша предложила Белоруссии «новый взгляд на отношения»

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что визит председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаила Мясниковича в Варшаву положит начало формированию нового взгляда на отношения Польши и Белоруссии.

В МИД Польши сообщили, что главными темами встречи были двусторонние отношения и положение польского национального меньшинства в Белоруссии, передает ТАСС.

Кроме того, стороны «уделили внимание вопросам региональной безопасности и международным форматам европейской архитектуры безопасности».

«Польша всегда руководствуется уважением к суверенитету и самобытности Белоруссии», – заявил глава МИД Польши в ходе беседы с председателем верхней палаты белорусского парламента.

«Обсуждались также вопросы сотрудничества Белоруссии с ЕС, с особым акцентом на 10-летие «Восточного партнерства» в этом году», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Встреча с Чапутовичем стала первой в программе четырехдневного визита Мясниковича в Польшу. Впереди у белорусского чиновника переговоры с премьер-министром Польши, спикерами Сейма и Сената (нижней и верхней палат парламента).

Напомним, в понедельник Кремль анонсировал разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко об интеграционных процессах.