Гуайдо объявил о прибытии в Венесуэлу первой партии «гуманитарной помощи»

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о прибытии в страну первой партии «гуманитарной помощи».

Гуайдо утверждает, что доставленная из-за рубежа «гуманитарная помощь» предназначена для Ассоциации центров здравоохранения, передает ТАСС.

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



По версии лидера венесуэльской оппозиции, «груз содержит 1,7 млн порций детского питания и 4,5 млн специальных добавок для беременных женщин».

В минувшее воскресенье Госдепартамент США объявил о доставке в Колумбию первой партии «гуманитарной помощи» для жителей Венесуэлы, которое анонсировал в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил западным странам не посылать гуманитарную помощь венесуэльскому народу, а снять с Боливарианской Республики санкции, которые уже нанесли этой стране ущерб в размере 350 млрд долларов.