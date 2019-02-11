Помощника Макрона заподозрили в связи с российскими «олигархами»

Французский портал Mediapart утверждает, что компания бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, в отношении которого во Франции ведется расследование, якобы заключила контракты на обеспечение безопасности с двумя крупными российскими бизнесменами.

По версии портала, «Беналля лично обсуждал контракт на 294 тыс. евро» с неким российским «олигархом». Встречи якобы имели место в начале 2018 года в кафе неподалеку от Елисейского дворца, передает РИА «Новости».

В статье утверждается, что уже после своего увольнения из Елисейского дворца Беналля «организовал компанию France Close Protection, которая в октябре [2018 года] заключила контракт с олигархом Искандером Махмудовым» на обеспечение безопасности.

Портал утверждает, что сумма этого контракта составила 980 тыс. евро, причем «по меньшей мере 300 тыс. евро были перечислены из компании в Монако».

Кроме того, в декабре 2018 года, по данным французского портала, Беналля подписал второй контракт на обеспечение безопасности, на этот раз – с российским предпринимателем Фархадом Ахмедовым, причем тоже на 980 тыс. евро.

Ранее Mediapart сообщал, что финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении контракта, подписанного российским предпринимателем Искандером Махмудовым при посредничестве Беналля.

Напомним, в июле прошлого года бывшему сотруднику Елисейского дворца Александру Беналля предъявили обвинения по делу об избиении демонстрантов. После этого помощник Макрона был уволен. Однако в январе 2019 года прокуратура Франции выяснила, что Беналля якобы продолжил работать с Макроном даже после увольнения из штата Елисейского дворца.